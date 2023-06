Landwirtschaft: "Arbeit an 365 Tagen im Jahr – dafür kann man kleine süße Kälber streicheln!"

Im westfälischen Münster hat der deutsche Bauerntag begonnen. Die in der Landwirtschaft Beschäftigten ärgern sich über ständig steigende Umweltauflagen und den Preisdruck durch die Supermärkte. Aber auch die anhaltende Hitze und Trockenheit ist ein Thema. Trotzdem bleibt Bäuerin ein Traumberuf, zumindest für Svenja Glaser vom Aspichhof in Ottersweier: "Wir arbeiten rund um die Uhr. Tierhaltung heißt: 365 Tage im Jahr. Aber dafür kann man kleine, süße Kälber streicheln." Das gäbe es aber definitiv nicht umsonst, betont Svenja Glaser mit Blick auf die anstrengenden Seiten des Lebens und Arbeitens auf dem Bauernhof. Dabei vermarktet der Aspichhof seine Produkte selbst und steht dadurch in harter Konkurrenz mit dem Einzelhandel: "Während bei uns die ersten heimischen Kirschen auf den Markt kommen, haben Edeka, Rewe und Co. längst die türkischen Kirschen für ein Drittel des Preises im Angebot." Wie wichtig Svenja Glaser Umweltschutzauflagen findet und was sie für den Wettbewerb mit außereuropäischen Erzeugern bedeuten, darüber hat die Landwirtin mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies gesprochen.