Landwirte und Burnout: "Darüber müssen wir sprechen!"

Beim Thema Burnout denken viele wohl erst mal an gestresste Manager - und eher nicht an Landwirte. Aber: "Seit einigen Monaten ist klar, dass das ein größeres Problem ist", sagt der Pressesprecher des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) Padraig Elsner. "Vor allem, wenn so etwas in Suiziden endet - das ist extrem tragisch". Vor nicht allzu langer Zeit sei Burnout in dieser Berufsgruppe noch ein Tabuthema gewesen. "Aber jetzt muss darüber gesprochen werden" fordert Elsner im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler, "und zwar mit möglichst vielen Menschen und in breiter Öffentlichkeit".

Hören Sie im Interview, wie hoch der Druck ist, unter dem viele Landwirte arbeiten müssen. Wie problematisch es sein kann, wenn sie als Selbständige krank sind. Und: Wie kann der baden-württembergische Bauernverband helfen?