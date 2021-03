Die Vorwahlumfragen sehen Winfried Kretschmann und seine Grünen in Baden-Württemberg an der Spitze. In Rheinland-Pfalz wird der Vorsprung der regierenden SPD und Ministerpräsidentin Malu Dreyer immer kleiner. Wie aussagekräftig sind diese Umfragen und warum kommt es in Baden-Württemberg auf die Persönlichkeiten, in Rheinland-Pfalz aber auf die Partei an? Das erklärt Frank Brettschneider, Wahlforscher an der Universität Hohenheim, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhisch.