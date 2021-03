In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind Mitte März Landtagswahlen. Wer in den Landtag will, muss Wahlkampf betreiben. Das ist aber oft teuer und meistens müssen die Politiker dafür auch selbst tief in die Tasche greifen. Prof. Bernhard Weßels ist Politikwissenschaftler an der Humboldt Universität in Berlin und hatte dazu schon vor ein paar Jahren eine Studie durchgeführt. Demnach kostet ein erfolgreicher Wahlkampf meistens mehr als 30.000 Euro. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch erklärt er, wie viel davon etwa privat gezahlt wird.