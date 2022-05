Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Wer wird neuer Ministerpräsident?

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen sind aufgerufen, den Landtag neu zu wählen. Am Sonntag (15. Mai) entscheidet sich, ob Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) weiterregieren kann oder sein Herausforderer Thomas Kutschaty (SPD) in den kommenden fünf Jahren Regierungschef wird.

Ob die CDU in NRW vom guten Abschneiden bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein profitieren kann, sei offen, sagt Claudia Ritzi, Professorin für Politikwissenschaft an der Uni Trier. "Die Situation in Schleswig-Holstein war eine ganz besondere." Regierungschef Daniel Günther sei überaus beliebt und habe von seinem Amtsbonus profitieren können. NRW-Ministerpräsident Wüst befinde sich erst seit einem knappen Jahr im Amt. "Zu viel darf man da nicht erwarten." Hinzu komme, dass Nordrhein-Westfalen aufgrund seiner Größe ein sehr facettenreiches Bundesland sei. "Hendrik Wüst ist ein typischer Vertreter des Münsterlandes, also eines relativ konservativen und gut etablierten Teils in NRW." Gewählt werde aber natürlich auch im Ruhrgebiet und in den vom Eifelhochwasser betroffenen Regionen. "Da kommt einiges zusammen und wir müssen noch ein bisschen abwarten, was passiert."

Bislang regiert in Nordrhein-Westfalen eine Koalition aus CDU und FDP. Welche Bündnisse nach der Landtagswahl denkbar sind, erläutert die Politikwissenschaftlerin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.