Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg liegen in den letzten Vorbereitungen für die Landtagswahl in den beiden Bundesländern am 14. März, also in gut drei Wochen. Der Wahlleiter in Kaiserslautern ist gleichzeitig der Oberbürgermeister der Stadt, Klaus Weichel von der SPD. Er sieht die Vorbereitungen gelassen - die Stadt habe sich auch auf eine höhere Zahl von Briefwahl-Unterlagen eingestellt. Gleichzeitig beschäftigt er sich mit der Frage, wie Wahllokale mit Menschen umgehen sollen, die keine Maske tragen wollen. Mit medizinischem Attest etwa sei das zu tolerieren und es müsse im Einzelfall entschieden werden, ob eine Wahl außerhalb der Wahlkabinen in einem Nebenraum möglich sei, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll.