Landtag beschäftigt sich mit Biberach-Ausschreitungen: Junge Union lehnt jede Verantwortung für Grünen-Hass ab

In einer öffentlichen Sitzung des Innenausschusses des Stuttgarter Landtags beginnt eine Woche nach den Randalen am Politischen Aschermittwoch im baden-württembergischen Biberach die Aufarbeitung. Dort mussten die Grünen ihre Aschermittwochsveranstaltung wegen Sicherheitsbedenken absagen: Die Stimmung bei einer Bauern-Demonstration war extrem aufgeheizt, teils gewaltbereit. Einen Zusammenhang mit der harten politischen Auseinandersetzung derzeit zwischen der Union als Oppositionsführerin und speziell den Grünen als Teil der Bundesregierung sieht die Junge Union nicht. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch machte der Bundesvorsitzende der Jugendorganisation von CDU und CSU, Johannes Winkel, vielmehr die Migrations-, Agrar- und Energiepolitik der Grünen dafür verantwortlich, dass der Partei so viel Hass entgegenschlage.

SWR Aktuell: Wenn CSU-Chef Markus Söder die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke als "grüne Margot Honecker" bezeichnet - ist das die Art der persönlichen Verunglimpfung, die dazu führt, dass Protest gegen die Grünen gewalttätig wird?

Johannes Winkel: Nein, das glaube ich nicht. Markus Söder hat das am Politischen Aschermittwoch gesagt. Es ist klar, dass da auch mal deftig ausgeteilt wird. Das können die Grünen übrigens auch sehr gut gegenüber ihrem jeweiligen politischen Gegner. Das hat nichts miteinander zu tun. Trotzdem will ich natürlich zuallererst mal sagen, dass das, was da in Biberach passiert ist, inakzeptabel ist, weil es am Ende des Tages, ja, den demokratischen Gepflogenheiten widerspricht. Deswegen ist das nicht in Ordnung.

SWR Aktuell: Am Politischen Aschermittwoch, da wird es mal ein bisschen deftiger, haben Sie gerade gesagt. Aber CDU und CSU machen auch sonst massiv Front gegen die Grünen. Da wird zum Beispiel gesagt, die Grünen wollten Fleisch verbieten, was so überhaupt nicht stimmt. Warum heizen Sie die Stimmung gegen die Grünen an - auch mit Halbwahrheiten?

Winkel: Das sind keine Halbwahrheiten.

SWR Aktuell: Herr Winkel, Entschuldigung, wenn ich Sie da gleich unterbrechen darf - die Grünen wollen kein Fleisch verbieten. Also warum kommen solche Behauptungen aus Ihren Reihen?

Winkel: Die Grünen wollen eine neue Fleischsteuer erheben und deswegen kann man das natürlich auch so sagen im politischen Diskurs und an der einen oder anderen Stelle überspitzen. Was man, glaube ich, generell sagen muss, ist, dass die Leute schon wütend auch die Grünen sind, was aber nicht an der Rhetorik der Opposition liegt, die sie zu Recht kritisiert, sondern weil es an der Politik der Grünen liegt, die sich in ganz wesentlichen Punkten der Realität in Deutschland verweigern. Das gilt konkret bei der Landwirtschaft, aber natürlich auch bei anderen ganz zentralen Themen: wie beim Chaos in der Migration, wo sie beispielsweise die Bezahlkarte blockieren im Bund; wie bei der drohenden Deindustrialisierung Deutschlands, weil wir keine Energieversorgung mehr haben, weswegen die energieintensiven Unternehmen dieses Land verlassen. Deswegen sind, glaube ich, viele Leute - ich persönlich auch - völlig zurecht wütend auf die Politik der Bundesregierung und innerhalb der Bundesregierung muss man einfach sagen, dass der ideologische Kern viele Projekte der Grünen sind, weswegen es mit Deutschland nicht weitergeht.

SWR Aktuell: Sie überspitzen jetzt schon wieder - auch in diesem Interview. Sie sprechen davon, dass aufgrund der Politik der Grünen die Energieversorgung in Deutschland nicht sicher ist. Das wissen wir noch gar nicht, weil die Energiewende ja gerade erst angefangen hat. Die Kehrseite dieser verbalen Zuspitzung ist, dass die Straftaten gegen Politiker stark angestiegen sind: 2800 waren es im vergangenen Jahr, 1200 davon richteten sich gegen Vertreter der Grünen. Wird da zu stark an der Schraube der verbalen Überspitzung gedreht?

Winkel: Das glaube ich überhaupt nicht. Die Grünen drehen zu stark an der Schraube gegen den Industriestandort Deutschland. Das macht viele Menschen wütend, die in der Industrie arbeiten - ich selber auch. Deswegen kann ich das durchaus verstehen, dass die Leute da wütend sind. Ich will mal auf der anderen Seite sagen: Die Grünen und ihre Vertreter sind keine Partei, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten durch verbale Zurückhaltung ausgezeichnet hätten, was ich auch gar nicht von ihnen erwarte, weil wir nun mal in einer Demokratie leben. Da ist die Auseinandersetzung auch mal rhetorisch hart. Ich habe gerade schon gesagt: Jede Form von Gewalt oder ähnliches ist strikt zu verurteilen, da gibt es gar keine Diskussion, aber ich glaube nicht, dass man die Grünen im politischen Prozess und auch nicht von den Medien mit besonderen Samthandschuhen anfassen müsste.

SWR Aktuell: Nun wollen CDU und CSU wieder regieren und nach der nächsten Bundestagswahl wieder den Kanzler stellen. So wie Sie gerade auf die Grünen draufhauen, kann man sich eine Zusammenarbeit schwer vorstellen. Verbaut sich die Union da einen Weg zurück an die Macht?

Winkel: Mir ist es eigentlich völlig egal, welche Koalition ab 2025 übernimmt. Die nächste Bundesregierung muss zwei Dinge dringend in den Griff bekommen: Auf der einen Seite das Chaos bei der Migration beenden und auf der anderen Seite die Deindustrialisierung Deutschlands verhindern. Wenn ich mir nur diese beiden Themen anschaue, liegt für uns eine Zusammenarbeit mit den Grünen außerhalb meiner politischen Vorstellungskraft. Insofern ist das gar nicht "böse" gegenüber den Grünen gemeint, aber wenn man sich einfach die Fakten und die Probleme in Deutschland anschaut, dann ist da mit den Grünen momentan aufgrund viel ideologischer Verblendung einfach nichts zu machen.