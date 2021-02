In Baden-Württemberg werden Regionen mit instabiler geologischer Beschaffenheit in einer speziellen Gefahrenhinweiskarte kartiert. In dieser Karte seien alle Flächen verzeichnet, bei denen es Hinweise auf Instabilitäten gebe, sagte der zuständige Referatsleiter beim Landesamt für Geologie in Baden-Württemberg, Clemens Ruch. Überraschende Rutschungen wie gerade im Allgäu gebe es aber immer wieder mal, zum Beispiel wenn der Wasserzufluss unterirdisch, also nicht sichtbar erfolge, sagte Ruch im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern. Nach starken Regenfällen und Schneeschmelze war bei Wangen im Allgäu ein Hang auf einer Länge von etwa 80 Metern abgerutscht. Zwei Wohnhäuser wurden vorsichtshalber geräumt.