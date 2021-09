Luftfilter in allen Klassenräumen, PCR-Tests und mehr Impfungen. Das wünscht sich Elisabeth Schilli, die Landesschülersprecherin von Baden-Württemberg im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck für das neue Schuljahr. Allerdings, so Schilli, werde inzwischen vom Land für die Schulen schon "wirklich viel" getan. Begrüßt hat die Landesschülersprecherin, dass das Kultusministerium Schulschließungen möglichst vermeiden möchte. Allerdings gehe die Gesundheit vor. Und einige Kinder und Jugendliche litten bereits an sogenannten Long Covid-Erkrankungen. Was Elisabeth Schilli als Alternative zu Schulschließungen vorschlägt, sagt sie ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.