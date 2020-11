per Mail teilen

Der Vorsitzende des Landeselternbeirats Baden-Württemberg, Michael Mittelstaedt, hält nichts von verlängerten Weihnachtsferien, wie sie unter anderem in Baden-Württemberg geplant sind. „Ich verstehe nicht, wie man auf die Idee kommen kann. Für mich ist das nicht plausibel.“ Es sei weltfremd zu glauben, dass die Schüler die zusätzliche freie Zeit in Quarantäne verbringen würden. Was Mittelstaedt stattdessen vorschlägt erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun.