Landeselternbeirat BW: Corona-Protest zum Thema im Unterricht machen

Der Landeselternbeirat Baden-Württemberg regt an, dass die Kontroversen in der Corona-Pandemie und der Protest gegen Schutzmaßnahmen Gegenstand des Unterrichts werden sollten. Das könne in Gemeinschaftskunde etwa "sehr wertvoll" sein, hat Michael Mittelstaedt, Vorsitzender des Landeselternbeirats Baden-Württemberg, gesagt. Hintergrund der Diskussion sind Erkenntnisse des Bundesinnenministeriums, dass Gegner der Corona-Maßnahmen in einzelnen Fällen vor Schulen demonstriert und auch versucht haben sollen, Schülerinnen und Schüler anzusprechen. Auch von Drohungen war die Rede – der Landeselternbeirat kennt solche Berichte, in Baden-Württemberg seien das aber extreme Einzelfälle, erklärt Mittelstaedt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.