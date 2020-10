per Mail teilen

Der Landeselternbeirat Baden-Württemberg fordert eine einheitliche digitale Schulplattform. In SWR Aktuell Radio sagte der Vorsitzende, Michael Mittelstaedt, "uns fehlt immer noch eine Art Schul- Cloud, oder eine Lernplattform. Solange keine Inhalte verfügbar sind, auf die man zugreifen und mit denen man arbeiten kann, ist das nur eine Infrastruktur ohne Leben". Mittelstaedt forderte, "es muss mindestens eine Plattform geben, die unseren Lehrplänen entspricht." Er kritisierte außerdem, dass die Maßnahmen zur Digitalisierung an den Schulen eindeutig zu spät komme. "Hätte man vor ein paar Jahren damit begonnen, dann hätte man die Zielgruppen erreicht. So wird das jetzt übers Knie gebrochen."