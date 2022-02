Landes-Wettbewerb zur Fahrrad-Kultur: "Ganz Baden-Württemberg steckt voller Rad-Ideen!"

In Baden-Württemberg wird viel geradelt – das ist kein Geheimnis. Die Landesregierung meint aber, da könne noch mehr gehen und hat deshalb einen Wettbewerb für kreative Ideen rund ums Fahrradfahren gestartet. Rund 150 Einsendungen kamen bei der Landesinitiative "RadKULTUR" an. Was die Jurorin Angela Francke besonders gefreut hat: "Rund 100 davon waren von Privatpersonen", sagte die Professorin für Radverkehr und Nahmobilität an der Universität Kassel im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel. Ein ganz breites Spektrum sei da zusammengekommen - die Vorschläge reichten von der Sichtbarmachung von radelnden Pendlern über Fahrrad-Workshops und Fahrgemeinschaften bis hin zu digitalen Ideen und Einfällen, wie das Fahrradfahrern besser in den Job oder die Schule integriert werden kann. "Das ganze Bundesland steckt voller Rad-Ideen", so das Fazit von Angela Francke. Nach welchen Kriterien die Sieger ausgewählt wurden und wie man deren Ideen belohnt, hören Sie im Interview.