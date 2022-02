Längster Blitz von Rostock bis zum Bodensee – noch größere Entladungen sind möglich

768 Kilometer – so lang war der längste bislang gemessene Blitz. Er entlud sich im April 2020 über mehreren Bundesstaaten der USA. Seine Länge entspricht der Luftlinien-Entfernung von Rostock und Konstanz. Tim Huege, Astrophysiker am KIT in Karlsruhe sagte dazu in SWR Aktuell, der Blitz sei von amerikanischen Satelliten gemessen worden, die der Wetterbeobachtung dienten: "Die haben Instrumente an Bord, mit denen man Infrarotlicht messen kann." Nützlich sei die Beobachtung von Blitzen, um vor möglichen Unwettern zu warnen und den Luftverkehr auf Gefahren hinzuweisen. Tim Huege geht davon aus, dass Wetterphänomene dieser Art weiter zunähmen. Andererseits sei die Blitzbeobachtung per Satellit erst seit wenigen Jahren möglich. Es sei daher "zu vermuten, dass es noch größere Ereignisse dieser Art gibt," betonte der Astrophysiker im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.