Wer ein Elektroauto hat, soll bald mehr Ladestellen vorfinden - die Bundesregierung will Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen. Ob das hilft, E-Autos für die Masse attraktiv zu machen?

Im vergangenen März hat das Kabinett das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz beschlossen. Demnach müssen ab 2025 alle Nicht-Wohngebäude mit mehr als 20 Fahrzeug-Stellplätzen auch mindestens einen Ladepunkt haben. Unternehmen wie etwa Aldi Süd wollen ihre E-Auto-Ladenetze deutlich erweitern. Heute weiht der Discounter im Beisein von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) eine weitere Schnellladesäule ein.

Autoexperte Bratzel: Ladesäulen fördern die Elektromobilität

Der Autoexperte Stefan Bratzel erwartet, dass Elektroautos in den kommenden zwei bis drei Jahren "einen enormen Boom" erleben werden: "Ich gehe davon aus, dass bis in vier Jahren vielleicht schon bis zu 25 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge einen Elektroantrieb haben werden." Eine wesentliche Voraussetzung dafür sei die Lade-Infrastruktur, sagte der Professor für Automobilwirtschaft an der Fachhochschule in Bergisch Gladbach im SWR.

Bratzel ist sich ziemlich sicher: Es könnte eine Win-to-Win-Lösung sein: "Für Kunden, die Elektrofahrzeuge haben und vor Einkaufsmärkten ihr Auto aufladen können - und auch für die Handelsunternehmen, die dadurch ihre Kunden, die bei ihnen einkaufen, an sich binden können."

Experte: Wer keine Ladesäulen hat, verliert Kunden

Die Handelsunternehmen, die nur wenige Ladesäulen anböten, könnten nach Ansicht des Autoexperten eher ein Problem mit ihren Kunden bekommen. "Nichts ist schlimmer als, wenn man als Elektroauto-Kunde zu einem Laden fährt, schnell aufladen will und alle Ladestationen immer belegt sind. Da könnte es eher ein Abwandern geben." Deshalb komme es jetzt darauf an, den Ausbau in die Breite zu bringen - "damit möglichst viele Lademöglichkeiten entstehen", so Bratzel.