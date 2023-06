Ladendiebstähle in Deutschland nehmen zu: "Kameras ersetzen keinen Detektiv vor Ort“

3,7 Milliarden Euro – so hoch war der Schaden im vergangenen Jahr durch Ladendiebstähle in Deutschland. Das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Dominik Seyler ist Chef der Sicherheitsfirma Phoenix Security und unterscheidet bei Ladendiebstählen zwischen Einzelpersonen und organisierter Kriminalität. Bei Einzelpersonen gebe es zum Beispiel die Beschaffungskriminalität, also zur Finanzierung der Drogensucht oder Klauen als Mutprobe. "Bei der organisierten Kriminalität geht es dagegen vor allem um hochpreisige Artikel, die geklaut werden“, erklärt Seyler. Als Prävention seien natürlich die immer moderneren Kameras in Kaufhäusern wichtig. Ein Ladendetektiv vor Ort sei aber trotz der Technik weiterhin sinnvoll, so Seyler im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.