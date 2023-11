per Mail teilen

Die Inflation ist zuletzt wieder etwas zurückgegangen. Das ist schön, nach einem Jahr voller Horrormeldungen zu Preissteigerungen in allen denkbaren Lebensbereichen. Trotzdem: Auch an Weihnachten werden wir dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen mehr ausgeben als beim letzten Mal. Müssen wir aber nicht, sagt Jan Seidel in unserer Kolumne "Zwei Minuten".