Kultusministerin Schopper: Wir brauchen noch mehr Direkteinsteiger in den Lehrerberuf

Das baden-württembergische Kultusministerium startet einen zweiten Anlauf, um Quereinsteiger für den Lehrerberuf zu gewinnen. Im vergangenen Jahr hatte es dabei viel Wirbel um provokante Werbeplakate gegeben. Darüber, wie es in diesem Jahr läuft, hat SWR2 Aktuell-Moderator Florian Zelt mit Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) gesprochen. "Die Kampagne war erfolgreich, wir hatten hunderte Registrierungen. Aber so etwas gerät wieder in Vergessenheit und wir müssen für das neue Schuljahr planen", sagte Schopper. Hören Sie im Interview, in welchen Regionen Direkteinsteiger an Schulen ganz besonders gebraucht werden und was sie - außer Interesse für den Lehrerberuf - mitbringen sollten.