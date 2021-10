Kult-Regisseur kehrt zurück: Wes Andersons "French Dispatch" mit anderthalb Jahren Verspätung im Kino

Die einen lieben ihn und seine Verspieltheit, die anderen können gar nichts damit anfangen: Wes Anderson ist Kult-Regisseur mit einer eingeschworenen Fan-Gemeinschaft – aber sein Kino-Stil ist halt auch nichts für das ganz breite Publikum. Das haben schon seine Filme wie "Royal Tennebaums", "Tiefseetaucher" oder "Grand Budapest Hotel" gezeigt. Filmkritikerin Anna Wollner kann durchaus was mit Andersons Stil anfangen. So gefällt ihr auch wegen seiner legendären Detailverliebtheit der neue Film "The French Dispatch", der nach Corona-Verzögerungen von rund 18 Monaten endlich heute in die Kinos kommt. Worum es in dem Film eigentlich geht, sagt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Gerald Pinkenburg.