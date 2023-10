Künstliche Intelligenz: Wird Baden-Württemberg ein zweites Silicon Valley?

Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat am Mittwoch digitale Pionierunternehmen im Land besucht. Dabei ging es der CDU-Politikerin speziell um „Deep-Technology“ - besonders innovative Technologien von der Künstlichen Intelligenz über Quantencomputer bis zur Blockchain. Jan Niehues, Leiter des Lehrstuhls Künstliche Intelligenz für Sprachtechnologien am KIT, hat mit SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser über diese Begriffe gesprochen, die einem ein bisschen nebulös vorkommen könnten. Was ist Blockchain oder Deep-Tech? Wozu dient das und – können wir in Baden-Württemberg mit Silicon Valley mithalten?