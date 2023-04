Künstliche Intelligenz im Studium an der Uni: Welche Rolle kann der Chatbot ChatGPT spielen?

Welche Rolle wird Künstliche Intelligenz (KI) in Zukunft an den Universitäten spielen? Ist akademisches Lernen in Gefahr? Oder ist der Nutzen größer als das Risiko? Für Professor Henner Gimpel, Fachgebietsleiter "Digitales Management" an der Uni Hohenheim, überwiegen die Vorteile. Ein Chatbot wie ChatGPT könne in ganz unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden. Als Beispiel nennt er das Verfassen einer Bachelor- oder Masterarbeit. ChatGPT könne bei der Gliederung und beim Aufbau der Argumente in den einzelnen Kapiteln mit Ideen helfen. "Diese Vorschläge sind nicht perfekt. Das muss ich immer kritisch hinterfragen." Aber ein Chatbot könne dabei behilflich sein, die ersten Zeilen zu verfassen. Man bekomme "etwas aufs Papier" und daraus könne dann am Ende die fertige Arbeit entstehen.

Wo die Fallstricke bei ChatGPT liegen, erläutert der Fachgebietsleiter "Digitales Management" an der Uni Hohenheim im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.