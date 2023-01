Künstliche Intelligenz im Beruf: Was bringen Exoskelette?

Die CES in Las Vegas ist die größte Tech-Messe der Welt. Vieles, was es bei der "Consumer Electronics Show" zu sehen gibt, soll vor allem Spaß machen. Doch einige der Neuentwicklungen können gezielt Probleme lösen, zum Beispiel so genannte "Exoskelette", wie sie bei der CES gezeigt werden. Diese High-Tech-Westen sollen beim Heben und Schleppen entlasten und gesundheitlichen Schäden vorbeugen. Auch in deutschen Unternehmen sind sie schon im Einsatz, vor allem in der Logistik. Gerald Müller von der DB Schenker Group hat mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich über die Erfahrungen mit den Exoskeletten gesprochen.