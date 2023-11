KI-Software aus Heidelberg: "Transparenter als ChatGPT"

Künstliche Intelligenz ist "nichts anderes als ein Set von Technologien und nicht eine Art von kampfbereiter Entität, die irgendwo im Keller lauert und nur darauf wartet, uns zu schaden", sagt Tina Klüwer. Sie ist Expertin für künstliche Intelligenz und leitet KIEZ, das Künstliche Intelligenz Entrenpreneurship Zentrum in Berlin. Das KI-Startup-Unternehmen Aleph Alpha aus Heidelberg hat gerade von verschiedenen Investoren eine Finanzspritze von knapp einer halben Milliarde Euro bekommen. Aleph Alpha entwickelt Sprachmodelle mit KI, ähnlich wie das kalifornische Unternehmen Open AI mit ChatGPT. Die Expertin sieht noch Nachholbedarf was das Thema KI in Europa und Deutschland angeht: "Wir sind ganz gut aufgestellt, was die Forschung angeht, aber wir tun uns noch schwer, Dinge in die Umsetzung zu bringen. Das ist im KI-Bereich nicht anders als in anderen digitalen Bereichen." Wie in anderen Branchen sei es wichtig Monopole und damit einseitige Abhängigkeiten zu vermeiden. Die KI-Software von Aleph Alpha sei vor allem "transparenter als das amerikanische Pendant", ChatGPT, so Klüwer. Das Programm sei von vornherein "mit den Quellenangaben trainiert" worden. Deshalb sei es "nachvollziehbar, woher eine bestimmte Information kommt, die das System ausspuckt." Wie Deutschland als Standort für KI-Entwicklungen im Vergleich zu anderen Ländern einzuschätzen ist, erklärt Tina Klüwer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.