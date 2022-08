Der älteste Baum Deutschlands steht wahrscheinlich in Schenklengsfeld in Hessen. Es ist eine Sommerlinde, Experten schätzen sie auf über 1.200 Jahre. Sie wäre also im achten Jahrhundert gekeimt.

Der höchste Baum Deutschlands ist eine Douglasie im Freiburger Stadtwald, sie misst etwa 67 Meter und wächst jedes Jahr weitere 30 Zentimeter. Sie wurde 1913 zu Versuchszwecken gepflanzt.

