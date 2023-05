Kritische Infrastruktur beim Wiederaufbau im Ahrtal mitdenken

Die Ahrtalflut hat Menschen das Leben gekostet und Häuser und Straßen mit sich gerissen. Knapp zwei Jahre danach ist der Aufbau an einigen Stellen in vollem Gange, an anderen Orten ist dafür nichts passiert. In jedem Fall sollten wir jetzt die kritische Infrastruktur verbessern, um uns für künftige Extremwetter besser vorzubereiten, sagt Wirtschaftsingenieur für Raum- und Infrastrukturplanung Benjamin Kraff von der TU Dortmund im Global-Gespräch.

Außerdem: Die Mega-City NEOM in Saudi-Arabien, nigerianische Viehzüchter, die ihre Heimat wegen den Folgen der Klimakrise verlassen müssen und Vögel, die wegen intensiver Landwirtschaft weniger werden.

Eine Sendung von Janina Schreiber, 18.05.2023