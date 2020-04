Kritik an Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer wegen F-18

Deutliche Worte heute im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Geladen war die Ressortchefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie musste erklären, warum sie in einer mail an ihren Amtskollegen in den USA, Mark Esper, den Kauf von F-18 Kampfflugzeugen zugesagt haben soll. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat sich darüber mit dem Bundestagsabgeordneten der Grünen im Verteidigungsausschuss, Tobias Lindner, unterhalten.