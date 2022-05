Kritik an neun Euro-Ticket: "Mit dem Geld könnten wir alle Busse elektrifizieren"

Für neun Euro im Monat mit Bussen und Bahnen im Regional- und Nahverkehr fahren. Und das deutschlandweit von Juni bis August – auch beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, sagt Christian Specht, der Vorsitzende des Zweckverbandes, in SWR Aktuell: "Ab morgen können die Kundinnen und Kunden die Tickets erwerben. Die Umstellungsvorbereitungen, die erheblich sind, laufen. Inhaber von Zeitkarten brauchen sich keine Gedanken zu machen. Der monatlich zu entrichtende Fahrpreis wird automatisch auf neun Euro reduziert!" An der Aktion, die Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung wegen der kriegsbedingt hohen Energiepreise ist, lässt Christian Specht kein gutes Haar. Er erwartet, dass vor allem Ausflügler das verbilligte Ticket nutzen werden, statt Pendler, die vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen: "Wenn man sich vorstellt, dass zweieinhalb Milliarden Euro in drei Monaten ausgegeben werden – mit dem Geld hätten wir alle Busdepots in Deutschland elektrifizieren können." Das wäre nachhaltiger, betont Christian Specht im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.