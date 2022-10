Die Bundesregierung hat den Einstieg der chinesischen Staatsreederei Cosco in ein Container-Terminal am Hamburger Hafen erlaubt. Statt 35 Prozent dürfen die Chinesen „nur“ einen Anteil von 24,9 Prozent erwerben. So soll verhindert werden, dass ihre Macht an dem wichtigen Verkehrsknotenpunkt zu groß wird.