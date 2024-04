Familienunternehmen fordern mehr Effizienz, weniger Steuern, aber: "keine Subventionen"

Die FDP plant umfassende Reformen bei den Steuern und in der Sozialpolitik. Die Zeitung "Welt" berichtet, dass das Parteipräsidium einen entsprechenden Fünf-Punkte-Plan beschließen will. Deutschlands Wirtschaftskraft sei in Gefahr, findet nicht nur die FDP, denn auch abseits der Krisen geht es nach unten: 2006 lag Deutschland in einem OECD-Vergleich unter 21 Ländern auf Platz 9 bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Familienunternehmen, aktuell liegt Deutschland auf Platz 18.

Führende Wirtschaftsforschungsinstitute stellen heute in Berlin ihre Thesen vor, was sich in der Wirtschaftspolitik ändern muss. Das ist eine Veranstaltung der Stiftung Familienunternehmen, die die wissenschaftliche Forschung zu diesem Thema fördert und der 600 Firmen angehören. Der Wissenschaftliche Beirat wird vom Vorstand der Stiftung, Rainer Kirchdörfer, geleitet. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler hat er die Forderungen der Familienunternehmen nach mehr Effizienz und weniger Steuern erläutert, aber auch, wer in der Politik dies seiner Ansicht nach umsetzen könnte. Für Kirchdörfer steht aber auch fest: Neue Subventionen soll es nicht geben.