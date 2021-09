Kriegsmunition auf dem Meeresgrund: Warum die explosive Altlast dringend geborgen werden muss

In Kiel findet eine einwöchige Konferenz statt, die sich mit Munitionsaltlasten in unseren Meeren befasst. Auf der 'Munition Clearance Week' tauschen sich 500 Expertinnen und Experten aus 25 Ländern darüber aus, wie diese Altlasten beseitigt werden können.

Über die Problematik der Kriegsmunition auf dem Meeresgrund hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Elke Klingenschmitt aus der SWR Umweltredaktion gesprochen.

Andreas Herrler, SWR Aktuell: Dass Plastik irgendwann im Meer landet, ist bekannt. Wie kommt Munition eigentlich ins Meer?

Elke Klingenschmitt, SWR Umweltredaktion: Die Menschheit liebt es leider, Kriege zu führen und das auch zur See. Deshalb gibt es verteilt über den Globus nicht nur versenkte oder gesunkene Kriegsschiffe, sondern auch Waffen, Minen und Munition, die absichtlich über Bord geworfen wurden, damit sie dem Feind nicht in die Hände fallen. Auf dem Meeresgrund rosten derzeit über 1,5 Millionen Tonnen Munition vor sich hin. Um sich diese Menge an Minen und Bomben vor Augen zu führen, muss man sich einen mit Munition voll beladenen Güterzug vorstellen. Die Waggons reichen dann von Paris bis Moskau. Das sind 2.500 Kilometer.

Wahnsinn! Ist die Kriegsmunition dann auch entsprechend verteilt auf der ganzen Welt am Meeresgrund zu finden oder hat sie sich an bestimmten Stellen gesammelt?

Sie hat sich an den Punkten des Kriegsgeschehens gesammelt. Die meisten versenkten Schiffe und Waffen liegen vor der Ostküste der USA sowie vor den Küsten Japans und Australiens. Leider liegen auch sehr viele Altlasten bei uns in Europa: im Ärmelkanal, im Mittelmeer und vor allem in Nord- und Ostsee.

Welche Gefahr geht von dieser versenkten Munition aus?

Die Kriegsmunition ist in Metallbehältern verpackt und diese Behälter rosten langsam durch. Dadurch gelangen Giftstoffe in die Umwelt. Die Mengen, die auf dem Meeresgrund liegen, sind unvorstellbar groß. Allein im Bornholmer Becken, das ist die tiefste Stelle in der Ostsee, liegen 40.000 Tonnen chemische Kampfstoffe wie Sarin, Senfgas und das Nervengas Tabun. Das wurde 1942 hergestellt und für die deutsche Wehrmacht in Bomben und Granaten gefüllt, aber nie eingesetzt. Das liegt jetzt alles im Meer.

Dazu kommen noch konventionelle Sprengstoffe wie TNT. 300.000 Tonnen davon liegen in der Ostsee und 1,3 Millionen Tonnen in der Nordsee. Man muss wissen, dass die Abbauprodukte von TNT krebserregend sind. Rückstände werden in Wasserproben bereits gemessen, wenn auch in verschwindend kleiner Menge.

Und diese krebserregenden Stoffe landen dann letztendlich in den Fischen und damit auch auf unserem Teller und in unseren Körpern?

Ja, das stimmt. In Plattfischen aus der Ostsee vor Kiel hat man schon eine sehr stark erhöhte Rate an Leberkrebs festgestellt. Gesund kann es also nicht sein, diese Fische zu essen.

Die Kriegsmunition lagert in ziemlicher Tiefe auf dem Meeresgrund. Was kann man also tun, um diese Altlasten zu bergen?

Die Ostsee beispielsweise ist gar nicht so tief. Das Bornholmer Becken ist etwa 120 Meter tief. Dort kann man sehr gut Tauchroboter einsetzen. Man hat auch erkannt, das sehr schnell etwas getan werden muss, um diese Altlasten zu bergen. Man hat sich ausgerechnet, dass alle Behälter spätestens in 30 Jahren komplett durchgerostet sind. Dann würde das ganze Gift im Meer landen.

Die Konferenz, die in Kiel stattfindet, bringt Fachleute zusammen, die wissen, wie man diese Altlasten bergen kann. Jetzt kommt es darauf an, die Regierungen für dieses Thema zu sensibilisieren, damit das Geld für die Bergung bereitgestellt wird. Denn die Technik dafür gibt es bereits.