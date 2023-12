Kriegs- und Katastrophenjahr 2023 - Humanitäre Hilfe am Limit

Zum Jahresrückblick gehören 2023 Kriege, Katastrophen und Krisen leider mal wieder dazu. Ob Erdbeben in der Türkei und Syrien, Krieg in der Ukraine und in Nahost - internationale Hilfsorganisationen sind auch in diesem Jahr an ihre Grenzen gestoßen. Das berichtet auch Oliver Müller, Leiter von Caritas International mit Sitz in Freiburg: “Wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen frage und ihnen in die Augen schaue, dann wird klar: Es war ein besonders anstrengendes Jahr.” Seine Voraussage: Im kommenden Jahr wird die Luft für die Hilfsorganisationen noch dünner. Wie Spenderinnen und Spender in dieser Situation am besten helfen können, das erklärt Müller im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr.