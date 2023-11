Krieg im Winter: Wie die Menschen in der Ukraine Hilfe bekommen sollen

In der Ukraine sind fast 18 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das berichten die Malteser kurz vor dem zweiten Kriegs-Winter in dem Land. Die Europäische Union hat weitere 110 Millionen Euro für humanitäre Projekte in der Ukraine und für Vertriebene im benachbarten Moldawien bereitgestellt. " Im letzten Winter hat es über 1.500 Angriffe auf die Energie-Infrastruktur im ganzen Land gegeben ", sagt Melanie Plöger, Landeskoordinatorin für die Ukraine bei Malteser International in Lwiw. Sie befürchtet, dass das auch diesen Winter wieder so sein könnte.

Wie die Hilfe in der Ukraine konkret aussieht und welche großen Probleme die Menschen dort außerdem haben, bespricht SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Melanie Plöger.