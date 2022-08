Krieg vor der Haustür: Wie der Schriftsteller Christoph Brumme die Ukraine erlebt

Seit nunmehr einem halben Jahr tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Millionen Menschen sind geflüchtet. Anders der deutsche Schriftsteller Christoph Brumme: Er harrt in der Stadt Poltawa aus und schildert regelmäßig in den Medien seine Eindrücke.

Brumme ist davon überzeugt, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. "Ich bleibe hier, weil ich glaube, dass es wichtig ist, Zeuge zu sein. Und weil ich am Tag des Sieges in Poltawa sein möchte". Was Brumme in den vergangenen Monaten erlebt hat und wie er mit dem Krieg vor seiner Haustür umgeht, erzählt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.