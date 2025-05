Ukraine-Verhandlungen: "Punktsieg für Selenskyj"

per Mail teilen

Auch wenn die Verhandlungen in Istanbul keinen Durchbruch bringen werden, könnten sie der Ukraine helfen, glaubt Friedensforscherin Ursula Schröder.

Russlands Präsident Wladimir Putin wird heute nicht nach Istanbul reisen , um dort über eine Waffenruhe zu verhandeln. Das hat der Kreml am Vorabend der Verhandlungen bekanntgegeben. Putin wird stattdessen durch eine vierköpfige Delegation vertreten. Geleitet wird sie von Präsidentenberater und Ex-Kulturminister Wladimir Medinsky. Er war bereits bei den gescheiterten Verhandlungen mit der Ukraine kurz nach Kriegsbeginn der Chefunterhändler Russlands gewesen. Mit Medinsky werden zwei Vizeminister und ein Vertreter des russischen Generalstabs nach Istanbul fliegen. Die direkten Gespräche mit der Ukraine hatte der russische Präsident am Sonntag vorgeschlagen. Hier sieht Ursula Schröder, Wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, auch einen "Punktsieg für Selenskyj". Während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sich verhandlungsbereit gezeigt habe, stehe nun Russlands Präsident Putin als Verhinderer gegenüber den Vereinigten Staaten da, erklärt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler. US-Präsident Donald Trump ist daran gelegen, möglichst schnell einen Waffenstillstand herbeizuführen, vorrangig um das US-Engagement in dem Konflikt zu reduzieren.

Direkte Gespräche waren Putins Vorschlag

Das Treffen in Istanbul für direkte Gespräche zwischen Kiew und Moskau auf neutralem Gebiet war eine Reaktion des Kreml auf die Forderung europäischer Politiker und des US-Präsidenten nach einem sofortigen 30-tägigen Waffenstillstand. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte daraufhin seine Reise nach Istanbul angekündigt, um Putin dort persönlich zu treffen. Dass Putin nun nicht in die Türkei reist, dürfte die Aussichten auf einen schnellen Waffenstillstand deutlich senken.

Sicherheitsexperte: Russland will weder Frieden noch Waffenstillstand

Russland wolle nicht über Frieden verhandeln, sagt Christoph Heusgen, der noch im Februar Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz war. Heusgen sagte im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF, der russische Präsident schicke jetzt Beamte der zweiten Reihe - eine Einschätzung, die auch Friedensforscherin Schröder teilt. Damit zeige Putin, dass er sich in der Sache keinen Millimeter bewege. Für Heusgen ist Lehre daraus, dass gegenüber Russland nur eine Politik der Stärke funktioniere.