Krieg in Israel: "Die Dimension ist entsetzlich"

per Mail teilen

Für die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hat der aktuelle Angriff auf Israel eine neue Qualität. "Israel ist im Krieg, seit der Staat gegründet wurde. Aber dieser Angriff in seiner Form und Brutalität, diese Dimension ist entsetzlich", so Strack-Zimmermann. Für die Menschen sei diese Situation schwierig. "Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist für die Bürgerinnen und Bürger in Europa ein Stressfaktor. Und ich glaube, dass viele Menschen jetzt auch ‘abschalten‘, weil sie diese Komplexität nicht ertragen wollen", meint Strack-Zimmermann im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn.