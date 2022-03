Krieg in der Ukraine: Wie denken die Menschen in Moskau darüber?

Über die Angriffe auf die Ukraine wird in Russland vor allem im Sinn von Präsident Putin berichtet. Trotzdem sind in den vergangenen Tagen in Russland immer wieder Menschen auf die Straße gegangen und haben gegen den Krieg protestiert. Tausende wurden festgenommen, und dennoch gibt es immer wieder solche Demos. Es gibt aber auch ganz klare Putin-Unterstützer in Russland. Wie die russische Bevölkerung auf diesen Krieg schaut, erklärt Thomas Kunze, Leiter des Moskau-Büros der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.

In Deutschland und in anderen Ländern der westlichen Welt ist das Entsetzen, die Angst, aber auch die Wut angesichts dieses Krieges groß. Welche Haltung haben die Menschen in Russland zu diesem Krieg?

Entsetzen, Angst, Wut - das sind auch die Worte, die ich für einen großen Teil der Bevölkerung hier in Moskau, aber auch für einen großen Teil der Russen wahrnehmen kann. Die Staatsmedien berichten nicht über das, was passiert. Dennoch ist der Krieg allgegenwärtig. Die Leute sind natürlich informiert, sie sind zum großen Teil bestens informiert. Heute wurde eine Umfrage veröffentlicht, dass angeblich zwei Drittel der Russen für die sogenannte militärische Operation -so nennt man das hier- sind. Ich halte diese Umfrage für falsch. Ich beobachte hier in der Stadt, aber auch bei einem Teil der Landbevölkerung, dass natürlich die Staatspropaganda verfängt, dass ein Teil durchaus dafür ist. Aber ich beobachte vor allen Dingen bei einem großen Teil Angst. Ich beobachte Scham, für das, was in ihrem Namen von der russischen Führung ausgelöst wurde. Und ich beobachte auch ein unfassbares Erschrecken darüber, dass die Ukraine, die man ja hier als Brudervolk bezeichnet, in den Krieg von Russland gezogen wird, als ein Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet wurde.

Das heißt: Die Menschen haben trotz allem immer noch sehr großen Respekt oder sogar Angst vor ihrem eigenen Staat, wenn sie ihre eigene Meinung äußern wollen?

Ja, so ist es. Dennoch gehen sehr, sehr viele Menschen auf die Straße. Es wurden ja in den letzten Tagen nach unabhängigen Meldungen über 6.000 Menschen festgesetzt. Dennoch ist die Angst natürlich auch vor dem Hintergrund dessen, was in den letzten Monaten und Jahren hier in Russland passiert ist, verbreitet. Und man merkt es auch im Inneren der Administration - wir als Stiftung haben wir ja sehr gute Kontakte - , dass man im kleinen Kreis diese Angst, diesen Scham, auch diese Unfassbarkeit äußert, dass es aber derzeit noch nicht weiter geht. Und ich möchte noch einen zweiten Punkt anfügen. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viele, die Putin und diesen Krieg unterstützen. Aber selbst in dieser Gruppe ist man voller Entsetzen, wenn auch aus einem völlig anderen Grund: Dort sagt man natürlich: Wie konnte es uns überhaupt passieren, dass man so etwas anfängt und, so nimmt man es jetzt wahr, anscheinend gar keinen Plan hat. Wie konnte es passieren, dass man so etwas anfängt und das über viele Tage geht, und vor allen Dingen, dass das, was wir geglaubt haben, dass wir dort in der Ukraine mit wehenden russischen Fahnen empfangen werden, auch nicht eintritt? Ich denke, die Gefahren auch für die Administration drohen von zwei Seiten: Die, die sie unterstützen, verstehen nicht, wie man aus ihrer Sicht so unprofessionell vorgehen kann. Und bei denen. die sie nicht unterstützen, da tritt das ein, was ich am Anfang gesagt habe: Angst, Scham und Unfassbarkeit über das, was hier passiert.

Russland scheint bei dem Einmarsch nicht mit dem erwarteten Tempo voranzukommen. Gleichzeitig gibt es ziemlich harte Sanktionen des Westens gegenüber Russland. Sie haben schon angesprochen, dass mittlerweile sogar Putins Unterstützer sich zumindest im Stillen gegen ihn wenden. Wie lange wird Putin das noch so durchziehen können?

Das ist eine Frage, die niemand beantworten kann, ich natürlich auch nicht. Man merkt schon jetzt die ersten Auswirkungen der Finanzsanktionen. Ich habe gestern an sechs Bankautomaten in Moskau vergeblich versucht, Geld abzuheben. Am Siebten hat es geklappt - und das sind erst die ersten Tage der Sanktionen. Das heißt, man kann sich durchaus vorstellen, denn es dauerte eine gewisse Zeit, bis das Finanzsystem auf diese Sanktionen einstellt, was in zwei, drei Wochen hier möglicherweise passiert. Und bin skeptisch, dass trotz der enormen Reserven, die Russland hat, hier ausreichend Kraft gegeben ist, gegenzusteuern. Ich sehe eigentlich zwei Alternativen: Die eine, dass man mit großer repressiver Gewalt gegen all das, was hier auf das System, auf die Administration zukommen könnte, vorgeht - oder dass sich - und das ist die Hoffnung vieler – irgendetwas im System verändern wird, dass es ein Nachgeben geben wird, dass Putin und die Leute, die ihn umgeben, gezwungen sind, einen Schritt wieder zurückzudrehen. Aber ich glaube, hier ist vor allen Dingen die Hoffnung da, und man sieht es in der Realität noch nicht.