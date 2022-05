Krieg in der Ukraine: Einsatz von Streubombenmunition vermutet

Russland hat nach Erkenntnissen von Menschenrechtsaktivisten wiederholt Streumunition in ukrainischen Wohngebieten eingesetzt. Ein Bericht von Human Rights Watch spricht von hunderten solcher Angriffe in mehreren Landesteilen. Auch ukrainische Streitkräfte hätten anscheinend mindestens einmal Streumunition abgefeuert.

"Streubombenmunition ist geächtet, ist verboten", sagt Wenzel Michalski, Deutschland-Chef von Human Rights Watch. Da spiele es auch keine Rolle, dass Russland und die Ukraine eine 2010 in Kraft getretene Konvention nicht unterzeichnet hätten. "Das Leid, der Schmerz und den Tod, den Streubomben unter Zivilisten verursachen, ist Tatbestand genug für ein Verbot." Man dürfe auch in Kriegszeiten die Zivilbevölkerung einer solchen großen Gefahr nicht aussetzen. Michaelski äußerte die Hoffnung, dass die Ukraine den Vertrag gegen den Einsatz von Streubomben noch unterzeichnen werde.

Wie Experten feststellen können, ob tatsächlich Streubomben eingesetzt wurden, erläutert der Deutschland-Chef von Human Rights Watch im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn.