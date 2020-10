Gerade jetzt in der Urlaubszeit stehen Kreditkarten hoch im Kurs, und auch wenn es in Deutschland deutlich länger gedauert hat als in fast allen anderen Ländern: So ganz allmählich setzt sich die Kreditkarte hierzulande auch beim ganz normalen Supermarkteinkauf oder im Restaurant immer mehr durch. Allerdings: Kreditkarte ist nicht gleich Kreditkarte - manche haben große Nachteile, andere können sogar richtig teuer werden. SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler hat darüber mit dem Youtuber Saidi vom Verbraucherportal Finanztip gesprochen.