Krebsforscher: Wir brauchen Tierversuche, um Krankheiten zu verstehen

Sind Tierversuche wirklich nötig - oder einfach nur grausam? Am Sonntag ist wieder "Internationaler Tag des Versuchstiers" und aus diesem Anlass hat das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg heute zu Tierversuchen Stellung genommen. "Wir brauchen sie, um die Mechanismen von Krankheiten zu verstehen", sagte Professor Mathias Heikenwälder im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern. Gerade die Entstehung von Krebs sei ein komplexes Zusammenspiel unterschiedlicher Bereiche des Körpers. Die Kritik von Tierschützern, man könne von Tieren gewonnene Erkenntnisse nicht auf Menschen übertragen, wies Heikenwälder zurück: "Etwa 80 bis 90 Prozent der Nobelpreise für Biochemie oder Medizin stammen von Forschung an Tieren. Dadurch kamen Medikamente auf den Markt, die Patienten helfen, mit bestimmten Erkrankungen fertig zu werden". Hören Sie im Interview, welche Alternativen es zu Tierversuchen gibt - und warum diese aber die Forschung am lebenden Tier wohl nicht ersetzen können.