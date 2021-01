Bunt gewürfelte Gruppen mit extrem unterschiedlichen Zielen mischen gerade die Niederlande auf - in der Stadt wie auf dem Dorf. Bei den letzten schweren Ausschreitungen gab es fast 200 Festnahmen. Was treibt die Krawallmacher an, was verbindet sie? Diese Frage bleibt offen, fest steht nur: So etwas gab es in den Niederlanden wohl noch nie.

Die Journalistin Kerstin Schweighöfer lebt seit vielen Jahren in den Niederlanden und berichtet von dort. Sie kennt das Land durch und durch. Und sagt doch: "So etwas habe ich noch nie erlebt." Natürlich gebe es auch in den Niederlanden Unzufriedenheit und Misstrauen gegenüber der Politik, erzählt sie im SWR. Doch derartige Unruhen habe wohl niemand kommen sehen. Audio herunterladen (4,3 MB | MP3) Krawalle in den Niederlanden etwas Neues Diesen Eindruck bestätigt der Soziologe Christian Bröer, Forschungsgruppenleiter an der Uni Amsterdam. Die herkömmlichen soziologischen Kriterien funktionierten nicht, hier entstehe eindeutig etwas Neues. "Das ist nichts, was wir bisher schon kennen. Nicht links oder rechts, nicht alt oder jung, nicht Mann oder Frau." Dr. Christian Bröer, Soziologe der Uni Amsterdam Doch auch ihm kommt so mancher Konflikt hinter den Krawallen bekannt vor. Zum Beispiel gebe es seit Jahren Stress zwischen "etablierten Einheimischen" und Jugendlichen aus Problemvierteln, oft mit Migrationshintergrund. Gemeinsamkeiten mit den Querdenkern? So wie Journalistin Schweighöfer denkt auch Soziologe Bröer, dass die Corona-Pandemie diesen und andere Konflikte "wie ein Brandbeschleuniger" verstärkt habe. So hätten sich Gruppen in ihrer Wut auf die Maßnahmen zusammengefunden, die sonst nichts miteinander zu tun hätten: Rechtsextreme Hooligans, Esoteriker, Verschwörungstheoretiker. Eine brisante Mischung - oder ein "giftiger Cocktail" wie Schweighöfer es ausdrückt. Gekommen, um zu bleiben? Diese extreme Unterschiedlichkeit der Gruppen sei durchaus mit den Querdenkern in Deutschland vergleichbar, meinen beide. Allerdings sei das Phänomen in den Niederlanden noch ganz neu und vollkommen unorganisiert, betont Soziologe Bröer. Teilweise hätten sich offenbar einfach Freunde oder Nachbarn zusammengetan - nachdem sie Berichte über Krawalle anderswo überhaupt erst animiert hätten. Somit sei völlig offen, ob die Unruhen ein bloßes Strohfeuer seien oder ob daraus doch eine dauerhafte Widerstandsbewegung werde. "Es bleibt spannend".