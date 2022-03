Krankenhausgesellschaft: Kliniken vom Normalbetrieb weit entfernt

In deutschen Kliniken und Krankenhäusern werden aktuell mehr als 20.000 Patienten behandelt, die mit Covid-19 infiziert sind. Das hat der Pressesprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Joachim Odenbach, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph gesagt. Dazu gehörten rund 2.000 Patienten, die auf Intensivstationen betreut werden müssten. Und die Zahlen stiegen auch wieder an. "Vom Normalbetrieb sind wir weit, weit entfernt", sagt Odenbach. Hinzu kämen Personalausfälle in den Kliniken, da sich auch immer mehr Pflegekräfte infizierten. Der Bundestag berät heute in erster Lesung darüber, ab dem 20. März viele Corona-Beschränkungen auslaufen zu lassen. Was der Pressesprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft davon hält, sagt er auch in dem SWR Aktuell-Gespräch.