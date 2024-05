Krankenzusatzversicherung: Wann sich die Ausgaben dafür rechnen

per Mail teilen

Wer krank ist, möchte die beste Versorgung. Doch die stationäre Behandlung ist teuer. Wann sich eine Krankenzusatzversicherung lohnt, sagt Saidi Sulilatu von "Finanztip".

Der bundesweite Klinik-Atlas ist am Start. Trotz Kritik wegen fehlender oder falscher Angaben bietet die Online-Übersicht Patienten die Möglichkeit, sich über die Leistungen der Krankenhäuser zu informieren.

Krankenzusatzversicherung: "Chefarzt-Behandlung" inklusive

Grundsätzlich könne man in Deutschland die Klinik frei wählen, sagt Saidi Sulilatu, Chefredakteur vom Geldratgeber "Finanztip" im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem. Allerdings könnten zusätzliche Kosten für bestimmte Behandlungen auf die Patienten zukommen. Deshalb lohne es sich, über eine Krankenzusatzversicherung nachzudenken.

Die Krankenzusatzversicherung ist eine Kann-Versicherung.

Das gelte für alle, die auch als gesetzlich Versicherte gerne den "Status eines Privatpatienten" haben möchten, ergänzt der Experte. Meistens werde die sogenannte "Chefarzt-Behandlung" - also die Behandlung von Spezialisten - von einer solchen Zusatzversicherung übernommen. Vor Abschluss sollte man darauf achten, dass auch Operationen in Privatkliniken bezahlt werden.

Einzelzimmer im Krankenhaus: Selbst bezahlen ist möglich

Wer einen Krankenhausaufenthalt lieber in einem Einzelzimmer verbringen möchte, muss nicht zwingend eine Krankenzusatzversicherung abschließen. "Ich kann mich in ein Einzelzimmer einmieten", sagt der "Finanztip"-Chefredakteur. Das koste im Schnitt 124 Euro pro Nacht. Es gelte also abzuwägen, ob sich die Ausgaben lohnen.

Krankenzusatzversicherung ab 30 Euro im Monat

Eine Krankenzusatzversicherung koste für unter 40-Jährige um die 30 Euro pro Monat. Ältere müssten bereits mehr als 50 Euro bezahlen. Außerdem "muss man beim Abschluss einer solchen Versicherung Gesundheitsfragen beantworten." Für ältere Menschen werde es schwieriger, sich versichern zu lassen. Möglich seien weitere Preisaufschläge, die die Versicherungsgesellschaften verlangten.