Krankenhausseelsorge: Vor allem in Corona-Zeiten wichtig

Genauso wie die Geburt eines Kindes gehört der Tod zum Alltag in einem Krankenhaus. Vor allem in Corona-Zeiten, in denen viele Menschen mit dem Tod ringen, ist deshalb die seelsorgerische Betreuung der Betroffenen und deren Angehöriger sehr wichtig. Christian Mario Hess ist

Krankenhaus-Seelsorger in der Thorax-Klinik des Universitätsklinikums Heidelberg. Er sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex, dass Tod und Sterben von vielen Menschen bisher eher "an den Rand geschoben" worden sei. In der Pandemie sei das aber mehr in den Fokus gerückt, da "alles etwas unsicherer" geworden sei. Wie Menschen, die im Sterben liegen und deren Angehörige mit dem Tod umgehen, das berichtet Hess ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.