Lauterbachs Reform: Ein Klinik-Chef berichtet

per Mail teilen

Zwei Tage lang beraten die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Friedrichshafen am Bodensee über die Reform der Krankenhaus-Finanzierung. Die Ideen des Bundesgesundheitsministers stoßen bei den Bundesländern auf großen Widerstand - und auch in den Kliniken vor Ort.

Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen berichtet der Medizinische Geschäftsführer des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart, Mark Dominik Alscher, was Lauterbachs ursprüngliche Reform für sein Haus bedeutet hätte, warum selbst gut aufgestellte Großstadt-Krankenhäuser finanziell unter Druck stehen und warum er den Einsatz der Länder für Änderungen im Reformprozess begrüßt.