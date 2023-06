Krankenhaus-Verband: Subventionen kürzen, um Kliniken zu retten

Der Weg ins Krankenhaus könnte für viele Menschen künftig weiter werden als bisher - denn viele Kliniken in Deutschland kämpfen ums finanzielle Überleben. Der Dachverband der Krankenhausträger, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, warnt davor, dass zahlreiche Krankenhäuser bald pleitegehen könnten. Deswegen hat der Verband heute zu einem bundesweiten Protesttag aufgerufen - unter dem Motto „Alarmstufe Rot - Krankenhäuser in Not“. In Berlin ist eine Kundgebung geplant, Krankenhäuser werden in rotes Licht getaucht und Patienten werden ausführlich über die finanziellen Probleme informiert. Darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, gesprochen.