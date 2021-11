Krankenhäuser unter Corona-Druck: "Wir sind jetzt in der vierten Welle"

Die Corona-Infektionszahlen bereiten Anlass zur Sorge. Das Robert Koch-Institut meldet bundesweit weiter einen Inzidenz-Wert über 150 und diese vielen Neuinfektionen führen auch zu mehr Covid-19-Kranken in den Kliniken. Wie ernst die Corona-Lage in Baden-Württemberg ist, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Mark Dominik Alscher besprochen. Er ist Medizinischer Geschäftsführer des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart. Dort werden aktuell 31 an Covid19 Erkrankte behandelt - davon zehn intensivmedizinisch.