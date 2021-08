per Mail teilen

Immer weniger Banken bieten Girokonten an, die komplett kostenlos geführt werden können. Das hat die Zeitschrift "Finanztest" herausgefunden. Sind also die Zeiten eines kostenlosen Kontos vorbei?

"Nur noch 14 Banken bieten ein Girokonto an, das komplett kostenfrei geführt werden kann", sagt Heike Nicodemus von "Finanztest". Der Trend gehe ganz klar dahin, dass immer weniger Banken eine kostenlose Kontoführung anbieten, so die Finanzexpertin. Die Banken würden immer häufiger an "kleineren Stellschrauben" drehen.

Welche Kosten fallen meist an?

"Wir gehen von einem Jahrespreis von 60 Euro aus, das sind dann fünf Euro im Monat." Das seien noch vertretbare Kosten, da die Bank ja auch eine Leistung vorhalte. Die Banken kümmerten sich zum Beispiel darum, dass immer genügend Geld in den Automaten ist, dass Buchungen vorgenommen werden. "Finanztest" hat aber auch Banken gefunden, die bis zu 350 Euro für ein Girokonto kassierten.

Kostenlos fast immer nur bei einer Direktbank

Wer kein Geld für die Kontoführung zahlen möchte, komme an einer Direktbank, wie der bei "Check24" oder "DKB" nicht vorbei, sagt Nicodemus. Hier habe man dann bei Problemen aber nicht immer direkt einen Ansprechpartner am Telefon und eine Filiale suche man vergebens. Allerdings gebe es einige wenige Regionalbanken, die noch Filialen betreiben und trotzdem kostenlose Konten anböten.

Banken haben mehrere Kontomodelle

Wer sein Girokonto komplett kostenlos führen möchte, könne bei einigen Banken "nur mit dem Smartphone" agieren, sagt die Finanzexpertin. Manchmal bekomme man auch nur eine "virtuelle Girocard". Geld abheben am Geldautomaten sei dann aber ausgeschlossen. Viele Banken böten daneben aber auch teurere Kontomodelle an, die dann auch mehr Service böten.