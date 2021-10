Die Zahl der Straftaten ist in Karlsruhe im vergangenen Jahr leicht gesunken. Sie lag bei rund 27.100 Fällen, etwa 300 weniger als 2019. Bis 2016 gab es in der Stadt zeitweise mehr als 30.000 Straftaten jährlich. Danach ist die Zahl bis heute zurückgegangen. In der Corona-Krise sanken die Zahlen allerdings kaum weiter. Die häufigsten Delikte waren im vergangenen Jahr Diebstähle. Deren Zahl geht jedoch zurück, und zwar in den vergangenen fünf Jahren um 40 Prozent. Die Zahl der Wohnungseinbrüche stieg dagegen nach jahrelangem Rückgang deutlich an. Unter den größten Städten im Land liegt Karlsruhe bei der Zahl der Straftaten im Mittelfeld. mehr...