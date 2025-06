Kostenfalle Mietwagen: Mit diesen Tipps stressfrei unterwegs

Einfach so mit dem Auto im Ausland herumfahren, kann teuer werden: In vielen Ländern in Europa gibt es Umweltzonen. In der Innenstadt von Paris gilt zum Beispiel ein Fahrverbot für bestimmte Dieselautos, im Madrider Stadtzentrum dürfen Diesel mit Euro-Norm 3 oder schlechter sowie Benziner mit Euro-Norm 2 oder schlechter nicht fahren. Die Strafen sind teils hoch. Auch in Straßburg kann es mehrere hundert Euro kosten, wenn man mit einem deutschen Mietwagen ohne die passende Umweltplakette in der Innenstadt unterweg ist. Wer muss sich darum kümmern, dass Mietwagen die nötigen Plaketten oder Vignetten haben? Alexander Schnaars, Rechts-Experte beim ADAC erklärt es im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.