Institut für Deutsche Wirtschaft rechnet Folgen für die Wirtschaft vor, wenn Gaspreise weiter steigen. Hunderttausende Jobs in Gefahr ++ RWE macht Gewinne und will Gasumlage möglicherweise nicht annehmen ++ Siemens erstmals seit über 10 Jahren mit Verlusten ++ Google Maps zeigt jetzt spritsparende Routen ++ Ryanair will teurere Tickets verkaufen